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Karnesini alan park ve oyun alanlarını doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karnesini alan park ve oyun alanlarını doldurdu

Eğitim ve öğretim yılının bugün itibariyle son bulmasıyla karnelerini alan minikler, aileleriyle birlikte parklara ve oyun alanlarına akın etti.

Eğitim ve öğretim yılının bugün itibariyle son bulmasıyla karnelerini alan minikler, aileleriyle birlikte parklara ve oyun alanlarına akın etti.

İlk ve ortaöğretim okullarında 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erdi. Okulların tatile girmesinin ardından Eskişehir'deki öğrenciler de uzun bir tatile başlamanın heyecanını yaşadı. Okul karnelerini alan öğrenciler de, tatile girilmesiyle beraber parkların, oyun alanlarının yolunu tuttu. Güneşli havayla birlikte alanları dolduran çocuklar, yazın tadını doyasıya yaşamaya başladı. Karne heyecanıyla koşup oynayan ve eğlenen çocukların doldurduğu parklar, oyun alanları tatille birlikte yeniden şenlendi. Bazı veliler ise, zorlu bir yılın ardından eğlenen çocuklarına eşlik etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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