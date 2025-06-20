Karnesini Alan Çocuk Oyun Parkında Korkuluklara Sıkıştı

Çocuk karne günü dehşeti yaşadı

Oyun parkının korkuluklarına sıkıştı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi karnesini aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynarken korkuluklara sıkışan çocuk, en mutlu gününde dehşeti yaşadı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 11.30 sıralarında Kamer Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 yaşındaki Yamaç B., karnesini aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynamaya başladı. Oyun oynarken kaydırağın yan kısmındaki korkuluklara dizleri sıkışan çocuğun çığlıklarına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sev edilirken, daha fazla ayakta duramayan çocuğun altına esnaftan alınan sandalye kondu.

Kısa sürede olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi ekipleri, titiz bir çalışma sonucu küçük çocuğun bacaklarını zarar vermeden sıkıştığı yerden kurtardı. Olay sırasında çocuk büyük korku yaşarken, sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kurtarılan çocuğun yeniden arkadaşlarıyla beraber oyun oynamaya devam etmesi ise gülüşmelere sebep oldu.