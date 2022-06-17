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Karnesi sosyal medyada paylaşılan çocuklar tehlikede

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karnesi sosyal medyada paylaşılan çocuklar tehlikede

Okulların yaz tatiline girmesiyle milyonlarca çocuk karne alırken, velileri de karne sevincini paylaşmak için karnelerin fotoğrafını sosyal medyaya yükledi.

Okulların yaz tatiline girmesiyle milyonlarca çocuk karne alırken, velileri de karne sevincini paylaşmak için karnelerin fotoğrafını sosyal medyaya yükledi. Uzmanlar, çocukların kişisel verilerinin paylaşılmamasına ilişkin velileri uyardı.

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte milyonlarca çocuk karne aldı. Çocuklarının karne sevincini paylaşmak isteyen veliler, karnelerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazı paylaşımlarda yer alan çocukların TC kimlik numaraları, sınıfları gibi kişisel verilerin yayınlanması üzerine uzmanlar aileleri dikkatli olmaları hususunda uyardı.

"Her ne kadar çocuklar bizim de olsa, çocuklarımızın kişisel verisi çocuklarımıza ait"

Velilerin sosyal medyada çocuklarının karnelerini paylaşmasına ilişkin açıklama yapan Bilişim Hukukçusu Avukat Sefa Karcıoğlu, "Bugün karne günü, milyonlarca hanede heyecan var. Çocuklarımız karnelerini aldılar. Takdirler, teşekkürler belgeler var ama bunlarla ilgili tabi dikkat etmemiz gereken hususlar var. Özelikle velilerden, ebeveynlerden ve büyüklerden şöyle bir konuda dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. İnsanlar mutluluklarını çevresindekilerle, eşiyle, dostuyla paylaşmak istiyor. Bu son derece haklı bir duygu ve istek ama diğer taraftan da bu verilerin sosyal medyada paylaşılmaması gerekiyor. Her ne kadar çocuklar bizim de olsa, çocuklarımızın kişisel verisi çocuklarımıza ait. Çocuklarımız yarın büyüdüğünde, bu kişisel verilerin onların karşısına nasıl çıkacağını bilmiyoruz, şimdiden kestirmek de mümkün değil. Bu kişisel verileri sosyal medyada toplayan insanlar var, akıllı yazılımlar, yapay zekalar var. 'Bigdata' dediğimiz yerde bunlar toplanıyor" dedi.

"Karnelerin üzerinde sadece TC numarasının kapatılması yeterli değil"

Konuya ilişkin açıklamasına devam eden Karcıoğlu, "Dolayısıyla, bugünün çocuklarını yarının gelecekleri. O geleceklerindeki hayatlarında da karşılarına neler çıkacağını bilmiyoruz. Bu nedenle biz, velilerimize diyoruz ki, mutluluklarınızı sadece yakın çevrenizle paylaşın, sosyal medyada herkese açık ortamlarda paylaşmayın. Karnelerin üzerinde sadece TC numarasının kapatılması yeterli değil. TC numarasıyla birlikte adı, soyadı, okulun bilgisi, sınıf bilgisi, bununla ilgili tüm detayların gizlenmesi lazım. Dolayısıyla sadece başarılarını paylaşın. Mümkünse çocuklarınızın fotoğraflarını dahi paylaşmamaya özen gösterin. Mutluluğunuzu sadece çevrenizdekilerle, kapalı ortamlarda, kapalı kişilerle paylaşmaya çalışın, bunlara dikkat edin istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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