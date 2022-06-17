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Karne alan öğrencilere jandarmadan piknik sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karne alan öğrencilere jandarmadan piknik sürprizi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karne alan öğrenciler, jandarma personeli ile piknik yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karne alan öğrenciler, jandarma personeli ile piknik yaptı. Öğrencilere zırhlı araçlar ve helikopterle gösteri sunuldu.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Ovacık Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Okulundaki öğrenci ve öğretmenler ile piknik etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler jandarma personeli ile unutulmaz bir gün geçirirken çocuklara zırhlı araçlar ve helikopter ile gösteri faaliyeti düzenlendi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Yesevi Jandarma Tunceli Yerel Haberler

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