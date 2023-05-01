Karlıova'da silikozis hastalığından ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası Gökhan Dinler (40) ile birlikte, bu hastalıktan dolayı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hayatını kaybedenleri sayısı 28'e yükseldi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası Gökhan Dinler (40) ile birlikte, bu hastalıktan dolayı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hayatını kaybedenleri sayısı 28'e yükseldi.

İstanbul'da, 1990-2000'li yıllar arasında kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Gökhan Dinler, hayatını kaybetti. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dinler'in cenazesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde defnedilecek. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Dinler ile birlikte, ilçede bu hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. - BİNGÖL