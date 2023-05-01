Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karlıova'da silikozis hastalığından ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

Karlıova'da silikozis hastalığından ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

Yerel Haberler

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası Gökhan Dinler (40) ile birlikte, bu hastalıktan dolayı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hayatını kaybedenleri sayısı 28'e yükseldi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası Gökhan Dinler (40) ile birlikte, bu hastalıktan dolayı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hayatını kaybedenleri sayısı 28'e yükseldi.

İstanbul'da, 1990-2000'li yıllar arasında kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Gökhan Dinler, hayatını kaybetti. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dinler'in cenazesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde defnedilecek. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Dinler ile birlikte, ilçede bu hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Karlıova Bingöl Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title