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Karlı yolda kayan araç şarampole uçtu

Yerel Haberler

Karlı yolda kayan araç şarampole uçtu Muş-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki araç, karlı ve sisli yolda kontrolünü kaybederek şarampole uçtu.

Karlı yolda kayan araç şarampole uçtu

MUŞ - Muş- Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki araç, karlı ve sisli yolda kontrolünü kaybederek şarampole uçtu.

Muş'ta dün gece etkisini artıran kar yağışı dondurucu soğukları da beraberinde getirdi. Muş-Diyarbakır kara yolunun Yamaç köyü civarında sis ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüsünün buzlanan yolda kontrolünü kaybettiği 49 DD 849 plakalı araç, şarampole uçtu, kaza maddi hasarla atlatıldı. Araç, jandarma ekiplerinin desteğiyle 1 saatlik çalışma sonucunda uçtuğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Tragger Muş Yerel Haberler

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