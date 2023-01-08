Karlı yolda kayan araç şarampole uçtu Yerel Haberler Karlı yolda kayan araç şarampole uçtu Muş-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki araç, karlı ve sisli yolda kontrolünü kaybederek şarampole uçtu. Karlı yolda kayan araç şarampole uçtu MUŞ - Muş- Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki araç, karlı ve sisli yolda kontrolünü kaybederek şarampole uçtu. Muş'ta dün gece etkisini artıran kar yağışı dondurucu soğukları da beraberinde getirdi. Muş-Diyarbakır kara yolunun Yamaç köyü civarında sis ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüsünün buzlanan yolda kontrolünü kaybettiği 49 DD 849 plakalı araç, şarampole uçtu, kaza maddi hasarla atlatıldı. Araç, jandarma ekiplerinin desteğiyle 1 saatlik çalışma sonucunda uçtuğu yerden güçlükle çıkarıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Diyarbakır Tragger Muş Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Karlı yolda kayan araç şarampole uçtu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.