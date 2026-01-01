Karlı dağları cross motorlarla aşmaya çalıştılar: Zorlu yolculuk kamyonette son buldu

Eskişehir'den yola çıkan ve Veysel Arıkoç koordinatörlüğünde düzenlenen cross motosiklet turu, karlı dağlarda verilen zorlu bir yaşam mücadelesine dönüştü. Sadece dağ yollarını kullanarak Bilecik'in İnhisar ilçesine ulaşmayı hedefleyen 11 kişilik grup, sarp arazi ve ağır kış şartları nedeniyle büyük güçlük yaşadı.

Dağ yollarındaki karlı zemin ve engebeli arazi, yolculuğun henüz üçte birlik kısmında grubun fire vermesine neden oldu. Yol şartlarına dayanamayan ve motosikletlerinden sürekli düşen 2 ekip üyesi, daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayarak geri dönmek zorunda kaldı. Kalan 9 kişilik grup ise karla kaplı dağları aşarak İnhisar yönüne doğru ilerleyişini sürdürdü. Karlı dağlardan iniş yaptıkları sırada sağlık sorunları baş gösteren ekipte, bir motosiklet sürücüsü yol boyunca defalarca fenalaşarak baygınlık geçirdi. Arkadaşlarının yardımıyla güçlükle yola devam eden grup, İnhisar yakınlarına kadar ulaşmayı başarsa da aşırı yorgunluk ve soğuk hava nedeniyle sürüş yapamaz hale geldi. Kurtarma operasyonu kamyonetle tamamlandı Motosikletleri sürecek dermanı kalmayan ve mahsur kalan ekip, çareyi bölgeye kamyonet çağırmakta buldu. Motosikletleri tahliye etmek için bölgeye gelen ilk kamyonetin yolda kalması üzerine ikinci bir araç çağrıldı. Uzun uğraşlar ve zorlu çabalar sonucunda bölgeye ulaşan ikinci araca yüklenen motosikletler ve bitkin haldeki grup üyeleri, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılarak geri dönüş yolculuğunu güçlükle tamamlayabildi.