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Karlı arazide yiyecek arayan 2 domuz böyle görüntülendi

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde köpeklerin koku alması üzerine dron kaldıran bir vatandaş, ormanın karlı arazisinde yiyecek arayan 2 domuzu görüntüledi. Çoban Baki Kaya'nın dron ile havadan çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Karlı arazide yiyecek arayan 2 domuz böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Orçul bölgesinde köpeklerin koku alması üzerine dron kaldıran vatandaş, sürüden ayrılan ve ormanın karlı arazisinde yiyecek arayan 2 domuzu görüntüledi.

Orçul bölgesinde bulunan köyde yaşayan ve teknolojiye ayak uydurup yanında taşıdığı dron ve ekipmanlarla çobanlık yapan, sosyal medyada "Çobanın Doğadaki Sesi" olarak yaban hayatını çeken Baki Kaya, bu sefer ormanlık alanda yiyecek arayan iki domuzu dron ile havadan görüntüledi. Koyun sürüsüne eşlik eden çoban Baki Kaya, köpeklerinin koku alarak ormanlık alana doğru gitmeleri üzerine alanı dron ile taradı. Bir süre sonra dronun açısına karı eşerek ağaç diplerindeki kökleri yiyen iki domuz yansıdı. Domuzlar bir süre bu şekilde görüntülendikten sonra dronun sesini fark edip daha sığ alana doğru giderek gözden kayboldular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Baki Kaya Erzincan Refahiye Hayvanlar Çevre Doğa Yerel Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

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