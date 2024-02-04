Üye Girişi
Haberler

Karla Kaplı Yol Açılarak Doğum Yapacak Kadının Ambulansa Ulaşması Sağlandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi Nahirkiran köyünde doğumu başlayan bir kadın için karla kapanan yolu özel idare ekipleri açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı. Sağlık ekipleri, köye ulaşarak kadının doğumunu yaptırdı ve ardından hastaneye götürdü.

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi Nahirkiran köyünde doğumu başlayan bir kadın için karla kapanan yolu özel idare ekipleri açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı. Sağlık ekipleri, köye ulaşarak kadının doğumunu yaptırdı ve ardından hastaneye götürdü.

Nahirkiran köyünde doğumu başlayan kadın için sağlık ekipleri arandı. Ancak, köye gitmeye çalışan ambulans karla kaplanan yol nedeniyle köye ulaşamadı. Ambulansın ulaşımını sağlamak için, özel idare ekipleri devreye girdi ve yapılan çalışma sonucu yol ulaşıma açılarak ambulansın köye gitmesi sağlandı. Sağlık ekipleri, kadının doğumunu gerçekleştirdi. Doğum yapan kadın daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: ANKA / Yerel

Tuzluca Iğdır Ulaşım Acil Durum Yerel Haberler Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Evlenecek çiftlere yardım fonu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi belli oldu mu? 4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title