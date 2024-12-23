Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
İşte AK Parti'nin İstanbul'u emanet edeceği yeni isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye ziyaretlerimiz bundan sonra artarak devam edecek
Erdoğan ne zaman Suriye'ye gidecek? Kabine sonrası çarpıcı açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler

İletişim Zirvesi'nde Karizmatik Liderliğin Rolü Vurgulandı

İletişim Zirvesi'nde Karizmatik Liderliğin Rolü Vurgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen "İletişim Zirvesi"nde konuşan Doktor Öğretim Üyesi Amine Tuğ Kızıltoprak, karizmatik liderlerin belirsizlik ve değişim dönemlerinde etkili bir rol oynadığını belirtti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen "İletişim Zirvesi"nde konuşan Doktor Öğretim Üyesi Amine Tuğ Kızıltoprak, karizmatik liderlerin belirsizlik ve değişim dönemlerinde etkili bir rol oynadığını belirtti.

Doktor Öğretim Üyesi Amine Tuğ Kızıltoprak, İletişim Zirvesi'nda etkili iletişim ve karizmatik liderliğin temel unsurlarına değindi. Net ve ilham verici mesajlar vermenin, duygusal tonu doğru bir şekilde ayarlamanın, dinleme becerisi geliştirmenin ve empati yeteneği sergilemenin liderlikteki önemine dikkat çeken Kızıltoprak, ayrıca karizmatik liderlerin insanları motive ederek ortak değerler oluşturma ve güven inşası konularında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Değişim ve yenilik konularını da ele alan Kızıltoprak, karizmatik liderliğin vizyoner yaklaşımla bireyleri ve organizasyonları dönüşüme yönlendirdiğini belirtti. Kızıltoprak, bu liderlik tarzının değişimi yönetme, yenilikçiliği teşvik etme ve risk alma konularında son derece etkili olduğunu ifade etti. "Karizmatik liderlik; oluşturucu düşünmeyi teşvik etmek, ilham vermek, kaynakları yönlendirmek ve esneklik sağlamak gibi yetkinlikler gerektirir" diyen Kızıltoprak, bu liderlerin yalnızca değişimi yönetmekle kalmadığını, aynı zamanda yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine öncülük ederek organizasyonları ileri taşıdığını söyledi.

Tarihten günümüze karizmatik liderler

Karizmatik liderliğin tarih boyunca bireyleri, toplulukları ve hatta ülkeleri ileri taşıma gücüne sahip olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Winston Churchill ve Franklin D. Roosevelt gibi liderlerden örnekler verdi. Kızıltoprak, bu liderlerin kriz anlarında toplumları yönlendirme, vizyon belirleme ve değişim süreçlerini yönetme konularındaki başarılarına dikkat çekti. Karizmatik liderliğin belirsizlik ve değişim dönemlerinde öneminin daha da arttığını ifade eden Kızıltoprak, siyasetten eğitime kadar birçok alanda geleceğin liderlerinin toplumsal refahı artırmada oynayacağı kritik role değindi. Amine Tuğ Kızıltoprak, "Karizmatik liderler, sürdürülebilir başarı ve kalıcı etki bırakarak hem bireylerin hem de organizasyonların geleceğe güvenle bakmasını sağlıyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte AK Parti'nin İstanbul'u emanet edeceği yeni isim
img

Altın alımına yeni zorunluluk getirildi! Kuyumcular "memnunuz" diyor
img

Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu
Denizdeki dalga bile buz tuttu
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Trump gözünü Grönland'a dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluk
Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Kontrolü mutlak zorunluluk
Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
Adını ilk kez duyacaksınız! Süper Lig tarihine geçti
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni

Son Dakika Haberleri

05.05 saat anlamı nedir? 05 05 saat aşk anlamı 2024! Gassal 1. Bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Squid Game 2. Sezon 1. Bölüm full HD izleme linki var mı? Inter Como CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Como maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi 24 Aralık Salı? Adıyaman okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Gaziantep'te okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Hatay'da okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Hatay Valiliği)? Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Osmaniye Valiliği)? Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.