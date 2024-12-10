Kariyer Günleri: Emniyet Mensupları Öğrencilerle Buluştu

Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin konukları İlçe Emniyet Mensupları oldu.

Öğrencilerin meslekleri her yönüyle tanımalarını sağlama, mesleki farkındalıklarını geliştirme, hedef belirlemelerine yardımcı olma amaçlarıyla düzenlenen 'Kariyer Günleri' kapsamında Çıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri okulu ziyaret ettiler.

Konferansın başında İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, 12.sınıf öğrencilerine yönelik dersler, sınavlar, doğru hedefler belirleyerek kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarını sağlama meslekleri tanıma konularında konuşma gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Orhan Gökhan Şenlik Ziyaretinden ötürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız'a, katılım sağlayarak meslekleriyle ilgili tanıtım yapıp öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Komiser Mahir Ozan Tekinarslan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine teşekkür etti - ARDAHAN