Karga, Poşeti Yırtarak Ceviz Çaldı
Elazığ'da bir çerezcinin önünde karga, ceviz dolu poşeti yırtarak ceviz çaldı. O anlar dükkan sahibi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Elazığ'da bir çerezcinin önünde poşeti yırtarak ceviz çalan karga, izleyenleri gülümsetti. Dükkan sahibi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Elazığ merkez Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde bir çerezcide ilginç ve gülümseten bir olay yaşandı. Dükkanının önüne gelen karga, iş yeri önünde bulunan ceviz dolu poşetini gözüne kestirdi. Zekasıyla bilinen karga, önce poşeti gagasıyla yırtarak açtı, ardından bir ceviz alarak uzaklaştı. Olayı fark eden dükkan sahibi bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel