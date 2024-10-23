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Karga Anahtarı Çaldı, Çalışanları 2 Saat Peşinden Koşturdu

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Mersin Erdemli'deki sanayi sitesinde bir karga, iş yerine bırakılan otomobilin anahtarını çalarak çalışanları peşinden koşturdu. İki saat süren kovalamacanın ardından karga, anahtarı bir okulun damına bıraktı.

Mersin Erdemli'de sanayi sitesinde bir karga, iş yerine bırakılan emanet otomobilin anahtarını çaldı. Çalışanların peşinden koştuğu karga en son anahtarı bir okulun damına bıraktı. Karganın anahtarı çalma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Erdemli Sanayi Sitesi'nde bulunan Yusuf Sezgen'e ait kaportacıda meydana geldi. İş yeri çalışanlarının poğaça verdiği bir karga önce aracın üzerinde biraz yiyeceği yedi. Daha sonra poğaçayı bırakıp aracın ön camına doğru gelen karga, emanet otomobilin anahtarını alıp uçarak bölgeden uzaklaştı. Kargayı yakalamak için iş yeri sahibi ve çalışanlar peşine düştü. Yaklaşık 2 saat boyunca çalışanları peşinden koşturan karga, sanayinin girişindeki mesleki eğitim merkezinin damına konarak anahtarı bıraktı. Anahtara kavuşan iş yeri sahibi rahat bir nefes aldı.

"Kargaya anahtarımızı bıraktığı için teşekkür ederim"

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Yusuf Sezgen, "Çalışırken karga iş yerimize geldi. Kargaya poğaça verdik. Poğaçasını bıraktı aracın önüne gelerek anahtarı aldı uçtu gitti. Sanayinin bir ucundan bir ucuna bizi peşinden koşturdu. Bırakıyor biz yaklaşıyoruz alıp gidiyor. En son mesleki eğitim merkezi okulunun çatısına bıraktı gitti. Biz o anahtarı alana kadar canımız çıktı. Bu kargayı herhalde eğitmişler. Yine de kargaya teşekkür ederim anahtarımızı bıraktığı için" dedi. - MERSİN

Karga Anahtarı Çaldı, Çalışanları 2 Saat Peşinden Koşturdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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