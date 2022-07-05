Karesi'de kurban bayramı hazırlıkları devam ediyor

Karesi Belediyesi, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerlerine ise mobil kurban kesim merkezleri kurarak küçükbaş hayvan kesim hizmeti verecek. Karesi'de Kurban Bayramı için hazırlıklar yapılırken, bayram süresince nöbetçi ekiplerde hizmet vermeye devam edecek.

Karesi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlık, ibadethane, sosyal alanlarda temizlik çalışmalarına devam ederken Belediye, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerlerine mobil kurban kesim merkezleri kurarak küçükbaş hayvan kesim hizmeti verecek. Uzman kasap ve veteriner hekimlerin kontrolünde hijyenik ve İslami usullere uygun olarak kesim hizmeti verilecek.

Karesi Belediyesi, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Evlere temizlik ve kuaför hizmeti

Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan ev temizliği hizmetleriyle Belediye, bakıma muhtaç vatandaşların yaşadıkları ortamları sağlık koşullarına, temiz ve daha kullanışlı hale getiriyor. Karesi Belediyesi ekipleri ayrıca yine yatalak hastalara ve evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşlara yönelik kuaför ve berber hizmetleri de veriyor. Vatandaşların saç bakım hizmetleri de evlere giden ekipler tarafından veriliyor.

Mezarlıklar bayrama hazır

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 43 kırsal mahallede vatandaşların kabir ziyaretleri için mezarlıklarda temizlik ve bakım işleri yapıldı. Yine kırsal ve merkez mahallelerdeki camilerin bahçe temizlik ve düzenlemeleri ekipler tarafından tamamlandı.

Başkan Orkan'dan bayram kutlaması

Karesi Belediyesi'nin vatandaşların bayramı huzurlu geçirmeleri için hazır olduklarını ifade eden Başkan Orkan şöyle konuştu:

"İlçemizde bayramın, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşanması adına tüm tedbirlerimizi aldık. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Karizma ve Adnan Menderes Pazaryerlerinde küçükbaş kurban kesimi yapılabilecek. Kurban Bayramı'nın, insanlığa başta sağlık olmak üzere; barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kurbanlarımızı kardeşlerimizle paylaşarak, gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğimiz bir bayram diliyorum. Tüm İslam aleminin, mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyorum." - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel