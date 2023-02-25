Kardeşlik mağazası yaraları sarıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan kardeşlik mağazası, yaraların sarılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 7 bin 200 depremzede ailenin müracaatta bulunduğu mağazada, yeni kıyafetlerden erzak kolilerine kadar birçok ihtiyaç giderilmiş oldu.

Afad'ın kontrolünde deprem bölgelerinden bölgeden tahliye edilen depremzedeler Bursa'da adeta kendi evlerinde gibi karşılanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de yardımların ulaştırılması noktasında önemli çalışmalara imza atıyor. Şehre gelen depremzedeleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, tek sermayesi sevgi olarak hayata geçirilen Kardeşlik Mağaza'sıyla sıkıntılara bir nebze de olsa çare oluyor. Gönüllüler tarafından getirilen yeni eşyalar, yaş gruplarına ve bedenlerine göre mağaza konseptine uygun şekilde hazırlanırken, afetzedeler deneyerek ve beğenerek seçtikleri tüm ihtiyaçlarını gönül rahatlığı ile alabiliyor. Mağazaya şimdiye kadar 7200 aile başvuru yaparken, ortalama 4 kişiden hesaplandığında yaklaşık 28 bin 800 depremzedenin ihtiyacı, gönüllülerin bağışları ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonu ile' temin edilmiş oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremin yaralarını bir an önce sarmak için ilk günden beri canla başla çalıştıklarını söyledi. Hem deprem bölgesinde kalan hem de Bursa'ya gelen afetzedelere sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Başkan Aktaş, Bursa'daki tüm depremzedelerin kendilerine emanet olduğunu ifade etti. - BURSA