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Kardeşler Karnelerini Atlarla Almaya Geldi

Kardeşler Karnelerini Atlarla Almaya Geldi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ilkokul öğrencisi iki kardeş, karne almak için okula atlarıyla geldi. Vatandaşların ilgisini çeken bu ilginç görüntü, kardeşlerin atlarla kurdukları özel bağı da gözler önüne serdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ilkokul öğrencisi 2 kardeş, karne almaya atlarla geldi.

Mustafa Antepoğlu İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Selahattin Mert Yaşar ve kardeşi 2.sınınf öğrencisi Ömür Yaşar, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evlerinden karne almak için atların üstünde okula geldi. Kardeşler, vatandaşların şaşkın bakışları arasında atlarından inip sınıflarına girdi. Bazı veliler, çocuklarıyla birlikte 'Umay' ve 'Aydeniz' isimli atlara ilgi göstererek başlarını okşayıp sevdi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Okuldan çıkan kardeşler, zayıf bulunmayan karnelerini Safranbolu Atlı Spor Kulübü Başkanı olan Sıddık Yaşar'a gösterdi. Çocuklarının 2.5-3 yaşlarından itibaren atları sevdiklerini belirten Yaşar, "Uzun süredir atlara biniyorlar. Atlara binmeleri telefondan ve tabletten uzak durmalarına fayda sağlıyor. Daha fiziki olarak güçleniyorlar, özgüvenleri artıyor ve kaygıları azalıyor. Bunlardan dolayı atlarla ilişkileri yoğun seviyede" dedi.

Çocuklarını atların üstünde görenlerin şaşkınlık yaşadığına dikkat çeken Yaşar, "Bir değişiklik yapmak istediler. Baba 'Sen araba sürüyorsun, biz at sürüyoruz' dediler. Arabayı kendileri süremedikleri için atlarla geldiler. Vatandaşlar şaşkın bir şekilde bakıyorlar, insanların ilgi odağı oluyorlar" diye konuştu.

Ömür Yaşar ise atları çok sevdiğini söyledi.

Selahattin Mert Yaşar da, "2 yaşından itibaren ata biniyoruz. Ata binince kendimi güvende gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Kardeşler, atların üstünde evlerinin yolunu tuttu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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