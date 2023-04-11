Kardeş okul için sergi açıldı

Zonguldak'ta Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, kardeş okul Hatay Antakya İmam Hatip Lisesi destek vermek amacıyla güzel sanatlar galerisinde sergi düzenlendi.

Güzel sanatlar galerisinde düzenlenen sergiye, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz,İl Müftüsü Aşır Durgun, Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adnan Karakurlak, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açılış kurdelesini Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, İl Müftüsü Aşır Durgun kesti.

Sergide öğrenciler hat sanatında yapmış olduğu resimler ve el işi ürünler yer aldı. Sergide satılacak ürünlerden elde edilen gelir ise deprem bölgesi ve kardeş okul Hatay Antakya İmam Hatip Lisesine destek verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adnan Karakurlak,"Gençlikspor İl Müdürlüğü ve Diyanet İşleri ile ortak yürüttüğümüz proje. Kardeş okulumuza bu şekilde destekle bulunmak istedik. Bizlere destek veren Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Müftülüğümüze bütün sivil toplum kuruluşlarımıza ve idari amirlerimize teşekkür ederiz"dedi. - ZONGULDAK