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KARDEMİR İşçi Alımı Başvuruları Yoğunluk Yaratıyor

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından başlayan başvurular dolayısıyla Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğünde yoğunluk yaşanıyor. İş başvurularının 21 Ağustos Çarşamba günü öğlen saat 12.00'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından başlayan başvurular dolayısıyla Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) Müdürlüğünde yoğunluk yaşanıyor.

KARDEMİR geçtiğimiz Cuma günü işçi statüsünde 100 kişinin istihdam edileceğini duyurmuştu. Duyurunun ardından başvuruların başlamasıyla Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar müdürlük önünde uzun kuyruklar oluştururken, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam başvuru yapan gençlerle selamlaşarak bir süre sohbet etti. Adayların başvurularını 21 Ağustos Çarşamba günü öğlen saat 12.00'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Öte yandan, iki gündür yaklaşık bin 500 kişinin İŞKUR'a başvuru yaptığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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