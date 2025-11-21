Haberler

Kardemir'in Gelecek Vizyonu: Verimlilik ve Sürdürülebilirlik

Kardemir AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, şirketin Karabük ve çevresindeki kalkınma üzerindeki etkisine vurgu yaptı. 2026'yı 'Verimlilik Yılı' ilan eden Oflaz, çevre yatırımları ve insan kaynağının önemine dikkat çekti.

Kardemir AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, restorasyonu tamamlanan Yenişehir Mühendisler Kulübü'nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Oflaz, burada yaptığı konuşmada Kardemir'in yalnızca bir sanayi kuruluşu olmadığını, Karabük ve bölgenin kalkınmasına katkı sunan stratejik bir aktör niteliği taşıdığını söyledi.

Demir-çelik sektörünün Türkiye için kritik bir alan olduğunu vurgulayan Oflaz, "Böylesine önemli bir sektörün sorumluluğunu hep birlikte kazanıma çevireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yatırımlar ve sürdürülebilirlik

Kardemir'in üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarına devam ettiğini belirten Oflaz, çevre yatırımlarının da şirketin yol haritasındaki öncelikler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Oflaz, çevreye ilişkin verilerin çevrimiçi sistemler aracılığıyla anlık izlendiğini aktararak, "Atık yönetimi ve karbon düzenlemelerine uyum konusunda yürütülen projeler kararlılıkla sürdürülecektir. Kardemir, 88 yıllık deneyimiyle her türlü şartta güçlü bir şekilde yoluna devam edecek potansiyele sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

"En önemli sermayemiz insan kaynağı"

Kardemir'de bugün itibarıyla 5 bin 548 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Oflaz, 2026 yılını şirket için "Verimlilik Yılı" ilan ettiklerini söyledi.

Verimlilikten elde edilecek kazanımları ihracatla güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Oflaz, bu süreçte en önemli sermayelerinin insan kaynağı olduğunu vurguladı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından basın mensuplarıyla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
