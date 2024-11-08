KARDEMİR'in 30. Yıldönümünde Özçelik Sendikasından Önemli Açıklama

Özçelik Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 8 Kasım 1994 tarihinde Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın (KARDEMİR), kapatılmaması için gerçekleştirilen eylemlerin 30. yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Değirmenci, KARDEMİR'in kapanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı o dönemi "Özçelik-İş'in zaferi, şanlı direnişi ve Karabük halkının emeğiyle küllerinden doğduğu bir gün" olarak tanımlayarak, bu mücadelenin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"8 Kasım, bir direnişin ve zaferin adıdır"

8 Kasım'ın sadece Karabük için değil, tüm Türkiye için anlam taşıyan bir tarih olduğuna dikkat çeken Değirmenci, "8 Kasım, Özçelik-İş'in kutlu zaferinin, binlerce emekçiye ekmek kapısı olan 'Fabrikalar yapan fabrikanın' yine emekçiler eliyle küllerinden doğduğu gündür. 8 Kasım, bir şehrin ve Türkiye'ye mal olmuş bir fabrikanın kara talihinin değişmesine vesile olduğu gündür" ifadelerini kullandı.

1994 yılında, KARDEMİR'in kapanmasının, hem Karabük'ün hem de Türkiye'nin sanayi altyapısının büyük bir kaybı anlamına geleceğini belirten Değirmenci, "O dönemde tüm bölge halkı, işçiler ve sendikamız 'KARDEMİR kapatılamaz, Karabük karartılamaz' anlayışıyla bir araya gelerek büyük bir direniş sergiledi. Bu direniş, sadece işçilerin değil, tüm Karabük halkının ve Türkiye'nin sanayi geleceğinin bir zaferi olmuştur" dedi.

Değirmenci, KARDEMİR'in ayakta kalmasını sağlayan bu büyük mücadelenin, sendikal hareketin gücünü ve emekçilerin dayanışmasını simgelediğini belirterek, "KARDEMİR'i KARDEMİR yapan, bu fabrikanın küllerinden yeniden doğmasına vesile olan tüm emekçi kardeşlerimizi, sendikal hareketimizin tüm neferlerini şanla, şerefle, gururla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Özçelik-İş'in sendikal mücadelesinin, sadece geçmişteki zaferlerle değil, gelecekteki hedeflerle de şekillendiğini belirten Değirmenci, "Bugün de aynı kararlılıkla, işçi hakları ve Türkiye'nin sanayi geleceği için mücadele etmeye devam ediyoruz. 30 yıl önce gösterilen direniş, bizlere emekçilerin gücünü ve birlikteliğin önemini bir kez daha hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

Değirmenci, açıklamasının sonunda, KARDEMİR'in Türkiye'nin en köklü sanayi tesislerinden biri olarak, hem Karabük'e hem de tüm ülkeye değer kattığını söyledi. "KARDEMİR, sadece Karabük'ün değil, Türkiye'nin sanayi gururudur. Bu fabrikada çalışan her bir işçi, Türkiye'nin sanayi tarihine yön veren bir kahramandır" diyen Değirmenci, tüm emekçilere teşekkür etti. - KARABÜK