KARDEMİR çalışanları Değirmenci'yi ziyaret etti

KARDEMİR işçileri Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'yi Ankara'da ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

İki gün önce bir dizi temaslarda bulunmak için Karabük'e gelen Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'ye iadeyi ziyaretler başladı. KARDEMİR çalışanları Ankara'ya çıkartma yaparak Özçelik İş Sendikası Genel Merkezi'nde Başkan Değirmenci ve Yardımcısı Mustafa Kılıç ile görüştü.

Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan Olağan Genel Kurul'da gerçekleştirilen seçimde güven tazeleyerek koltuğunu koruyan Değirmenci, kendisini tezahüratlarla karşılayan işçilere teşekkür ederek, haklarının korunması için ellerinden gelen gayreti sonuna kadar göstereceklerini söyledi. - KARABÜK