'Kardan Şehit Ömer Halisdemir' büstü

Ordu'da kardan, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in büstü yapıldı.

Ünye Yusuf Bahri Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardan büstünü yaptı. Büstü sporcu öğrenciler ile birlikte yaptıklarını kaydeden beden eğitimi öğretmeni Selahattin Aydoğan, "15 Temmuz'un kahramanı ve en önemli şehitlerinden Ömer Halisdemir'in portesini yapmak istedik. Yaklaşık 4 saat süren bir çalışma neticesinde porteyi oluşturduk. Kardan adam yerine kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım o halde dedik. Yakın tarihimizde şahsiyeti olan Halisdemir'e benzetebildiğimiz kadar benzetelim dedik. Portreyi yaparken sporcu arkadaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunduk. Güzel bir çalışma oldu" dedi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel