Karda yiyecek bulamayan geyik mahalleye indi Yerel Haberler Sakarya'nın Pamukova ilçesinin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan geyik, mahalleye indi. Sakarya'nın Pamukova ilçesinin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan geyik, mahalleye indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Bu çerçevede Pamukova ilçesi Kadı Mahallesi yakınlarında kar örtüsü altında yiyecek bulamakta zorlanan geyik, karnını doyurabilmek için mahallenin yakınlarına kadar inip mahalle yolunda dolaşmaya başladı. Karla mücadele ekiplerinin görüntülediği kızıl geyik, aracı görünce bir süre yolda ilerledikten sonra karşısına köpeklerin çıkmasının ardından karla kaplı ağaçlık bölgeye yönelerek kayboldu. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Pamukova Sakarya Yerel Yaşam Güncel Haberler

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