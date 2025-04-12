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Karda kayan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

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Karda kayan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı Erzincan'da yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

Karda kayan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Karda kayan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 62 AAE 555 plakalı yolcu otobüsü, karda kayıp yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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