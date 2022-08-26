Karbem'de Yaz Destekleme Kursları

İlçede bulunan binlerce genci ücretsiz olarak lise ve üniversiteye hazırlayan Karabağlar Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARBEM), yeni dönem öncesinde yaz destekleme kurslarına başladı. Gençlerin kültürel ve akademik olarak gelişimini sağlamak ve bilgilerini desteklemek amacıyla düzenlenen kurslar 2 Eylül tarihinde sona erecek.

İlçede bulunan binlerce genci ücretsiz olarak lise ve üniversiteye hazırlayan Karabağlar Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARBEM), yeni dönem öncesinde yaz destekleme kurslarına başladı. Gençlerin kültürel ve akademik olarak gelişimini sağlamak ve bilgilerini desteklemek amacıyla düzenlenen kurslar 2 Eylül tarihinde sona erecek.

Yaz destekleme kursları kapsamında 7-8 ve 11-12. sınıf öğrencileri, KARBEM'e gelerek haftanın belirlenen günlerinde kurslara katılıyor. Kurslarda çocuklara drama, hızlı okuma, kültürel etkinlikler yanında akademik dersler veriliyor. Ayrıca çocukların yabancı dilini geliştirmek amacıyla İngilizce dersler sunuluyor.

Karabağlar Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulan KARBEM'de, 8 ve 12. sınıflar için hızlandırma eğitimleri 5 Eylül'de başlayacak. Tüm sınıflar içinse başlama tarihi 17 Eylül olarak belirlendi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, dar gelirli ailelerin çocuklarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Selvitopu, "Yeni dönem öncesi çocuklarımıza ve eğitimcilere başarılar diliyorum" dedi.