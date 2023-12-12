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KARBARTINDER, BARFED bünyesine katıldı

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Karabük'te 2009 yılından itibaren faaliyet gösteren Karabük Bartınlılar Derneği, Bartın Dernek Federasyonuna (BARFED) katıldı.

Karabük'te 2009 yılından itibaren faaliyet gösteren Karabük Bartınlılar Derneği, Bartın Dernek Federasyonuna (BARFED) katıldı.

Karabük Bartınlılar Derneği Yönetim Kurulu Toplantısına, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, BARFED Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın, Ulus AK Parti İlçe Başkanı Hikmet Çalık, ve Karabük Bartınlılar Dernek Başkanı Yüksel Korkut katıldı.

Toplantının ardından Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut, BARFED yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak atandı.

BARFED'e katılım sağlayan Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Korkut ve yönetim kurulu üyeleri Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti. Görüşmede Cumhuriyetin 100. yılında Karabük ve Bartın ili nüfusuna kayıtlı şehitlerin anısına Şehitler Korusu Hatıra ormanı oluşturulması adına Karabük Belediye Başkanı Vergili'den alan tahsisi konusunda destek istendi.

Başkan Vergili Korkut ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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