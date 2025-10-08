Karayolu Trafik Güvenliği İçin Strateji Toplantısı Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden; "Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başkanlığında, VKS üzerinden 81 il valisi ile gerçekleştirilen "Karayolu Trafik Güvenliği" konulu toplantıya katıldı. - BAYBURT