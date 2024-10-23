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Karaya Oturan Yük Gemisi Yüzdürüldü

Karaya Oturan Yük Gemisi Yüzdürüldü
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Urugay'dan 85 bin ton demir cevheri ile gelen 'Mildret' isimli yük gemisi limana yanaşırken karaya oturdu. Ekiplerin müdahalesi sonucu gemi yüzdürülerek tahliye rıhtımına yanaşma manevrasına geçildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limana yanaşmak istediği sırada karaya oturan yük gemisi, ekiplerin çalışmalarının ardından yüzdürüldü.

Uruguay'dan 85 bin ton demir cevheri ile yola çıkan Karadeniz Ereğli ilçesine ulaşan "Mildret" isimli yük gemisi, ilçe girişindeki limana yanaşmak istediği sırada karaya oturdu. Kılavuz gemiler tarafından yapılan müdahalelere dalgıçlar da eşik etti. Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı kontrollü olarak limana gemi geçişlerini bir süreliğine durdurdu. Dalgıçlar ve dronlar yardımı ile bölgede başlatılan çalışma sonuç verdi. Gemi yüzdürülerek tahliye rıhtımına yanaşma manevrası çalışmalarına geçildi.

Ayrıca bölgede herhangi bir yakıt sızıntısı veya başka bir çevre kirliliğinin de yaşanmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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