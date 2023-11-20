Karaya oturan geminin enkazını görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde ortadan ikiye ayrılarak karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin enkazını görüntülemek isteyen meraklı vatandaşları polis ekipleri bölgeden uzaklaştırdı.

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu ilçede Kamerun bayraklı Pallada isimli kuru yük gemisi karaya oturmuş ve ikiye ayrılmıştı. 13 mürettebatın kurtarıldığı geminin çevresinde polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen meraklı vatandaşlar cep telefonları ile enkazı görüntülemek için alanda yoğunluk oluşturdu.

Polis ekipleri kalabalığı şeridin dışına çıkararak olay yerinden uzaklaştırdı. - ZONGULDAK