Karavanda tatil, karavancılar ile mahalle halkını karşı karşıya getirdi

Antalya'da sokak üzerine onlarca karavanın park edilmesi mahallede yaşayanlar ile karavanlarda tatil yapanları karşı karşıya getirdi. Mahallede yaşayan vatandaşlar "can güvenliğimiz yok" derken, karavan sahipleri ise konuşulanların iftira olduğunu belirtti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 322. Sokak karavanda tatil yapmak isteyenlerin merkezi oldu. Sokak üzerine park edilen onlarca karavan, mahalle halkı ile karavancıları karşı karşıya getirdi. Karavanlardan sokak üzerinde bulunan evlere kötü koku ve gurultu geldiğini belirten vatandaşlar, karavancıların boş bir araziye taşınmasını istedi. Gerekli yerlere şikayette bulunduklarını belirten vatandaşlar, bir çözüm de bulamadıklarını belirtti.

"Bizler güvende değiliz"

Mahallede yaşayan Necati Okumuş, "12 yıldır ben burada oturuyorum. Aslında burası çok güzel bir yerdi, Boğaçayı düzenlemesi sonrası daha da güzelleşti. Ama bu karavanlar düzensiz bir şekilde buraya pandemi dolayısı ile gelip yerleştiler bir daha da gitmediler. Artık burada misafir ağırlama başladılar. Karavanını burada bırakıp, arabası ile gidip sonra 2-3 tane misafiri ile geliyorlar. Kaldırımları kullanamaz olduk. Biz bununla ilgili şikayetlerimizi yaptık, sonuç alamadık. Kimlerin yaşadığını bilmiyoruz, güvenlik sorunu da yaşıyoruz. Bizler güvende değiliz. Belediyede bunlara bir yer göstermelidir. Karavan yaşamı demek, şehirden uzak bir yerde yaşam demektir, ama bunlar şehrin içerisinde yaşıyor. Burada bu şekilde durmaları çok tehlikeli, gelen gidenin hesabı yok. İdrar atıkları hoş bir görüntü değil" dedi.

"Bunlar bir iftiradır"

Karavan sahibi Sinan Balkan, "2 gün önce çok fena bir fırtına vardı, şu anda güneş var. İnsanlar gelerek piknik yapıyor. Diğer günlerde aynısı yaşanıyor. Bütün karavancıların karavanları çekebilirsiniz, kimse buraya pisliğini boşaltmıyor. Burada öyle bir şey olsa önce bir uyarırız. Onun haricinde karavanlarda fuhuş söylentileri yayılmış, öyle bir şey de yok. Buraya sen bir arkadaşını getirmişsindir kimse bir şey diyemez. Buradaki herkesi biz tanıyoruz. Çamaşırını asan yok, bunun gibi görüntü kirliliği yapan karavancılar yok. Bunlar bir iftiradır" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA