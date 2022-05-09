Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 6,2 milyon liraya mal olan Karatay Trafik Eğitim Parkı açılış için artık gün sayıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "İlçemize bambaşka bir hava katacak bu yeni parkımızda hemşehrilerimiz ve çocuklarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 8 bin 900 metrekarelik alana inşa edilen Karatay Trafik Eğitim Parkı açılış için gün sayıyor. 6,2 milyon TL'ye mal olan Karatay Trafik Eğitim Parkı; simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, yürüyüş yolları, trafik eğitim yolları, bisiklet eğitim parkuru, geçit ve kavşaklar, tünel, üstgeçit, mini araçlar ile park alanı, yeşil alanlar, peyzaj düzenlemeleri ve dinlenme alanlarıyla eğitim çağındaki çocuklara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilecek. Karatay Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek söz konusu eğitimler sayesinde çocuklarda trafik bilincinin geliştirilmesinin yanı sıra yaya ve araç trafiği ile ilgili olarak da beceri kazandırılması hedefleniyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da açılış için son hazırlıkların yapıldığı Karatay Trafik Eğitim Parkı'nda incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Karatay Belediyesi olarak Karatay Trafik Eğitim Parkını çok önemsediklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, söz konusu proje ile eğitim çağına giren öğrencilerin trafik bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hasan Kılca, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde Karatay Trafik Eğitim Parkı'nı hizmete açmaya hazırlandıklarını belirterek, "Parkımızda artık son dokunuşlar yapılıyor. Son çalışmalarımızı da yapıp bu güzel parkımızı önümüzdeki günlerde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Karatay Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarımız trafikle ilgili hem teorik hem de pratik bilgiler alacak ve kendilerini geliştirmiş olacaklar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün iş birliğiyle gelecek nesillerimizde önemli farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın yanında ailelerimizi de unutmadık ve onlar için ilçemizin yeni markası olacak 'Kafe Karatay'ı da hizmete açacağız. Ailelerimiz, uygun fiyatlarda hizmet verecek bu güzel mekanlarda hoşça vakit geçirebilecekler. Parkımızda çocuklarımız ve hemşehrilerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel