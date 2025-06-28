Karasu Sahili Yaz Sezonunda Yoğun İlgi Görüyor

Karasu Sahili Yaz Sezonunda Yoğun İlgi Görüyor
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Okulların kapanmasıyla birlikte yaz sezonunun başlaması, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahili tatilcilerle doldurdu. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Karadeniz'in serin sularında serinleyen vatandaşlar, güvenlik önlemleri artırılan sahilde deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Okulların kapanmasının ardından yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahil kesiminde yoğunluk yaşandı. Hafta sonu hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen vatandaşlar, Karadeniz'in serin sularında serinleyip sahilde güneşin tadını çıkardı.

İstanbul'a yakınlığı sebebiyle günübirlik tatilcilerin de tercih ettiği Karasu sahilinde vatandaşlar deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Sahilde adım atacak yer kalmazken, cankurtaran ekipleri yaşanan yoğunluk dolayısıyla güvenlik önlemlerini artırdı. Tatilini Karasu'da geçiren Aziz Sezek, "Tatilimiz güzel geçiyor. İstanbul'a yakın olması sebebiyle Karasu'yu seçtik. Çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz. Sahili, kumsalı ve çevresi çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz, gelmek isteyen tatilcilere" derken Hüsniye Yıldırım, "Karasu sakin, emekliler için çok güzel, kesemize göre. Cankurtaranlar da iyi bakıyorlar" diye konuştu.

Sahilde tatilini geçiren Liya Ünlü ise, "Tatilimiz güzel geçiyor. Denizi daha iyi diye buraya geliyoruz" ifadelerini kullanırken ailesiyle birlikte Karasu'yu tercih eden Cumhur Çeliker de, "Tatilimiz güzel geçiyor. Şile çok kalabalık. İstanbul'dan günübirlik geliyoruz, Karasu daha sakin ve temiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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