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Karapınar'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Karapınar'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Adana kara yolunda trafik aksaması yaşandı. Araç geçişine izin verilmedi, otobüsler otogarda bekletildi, yolculara yardımcı olundu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yoğun kar yağışının ardından tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karapınar'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Konya Adana Kara yolu güzergahındaki Karapınar'da trafik ekipleri tarafından araçların geçişine izin verilmedi. Otobüsler ise otogarda bekletildi. Otogarda bekleyen yolcular ve yolda kalan vatandaşlara çorba ve çay ikram edildi. Ayrıca yaşlı, çocuklu ve ihtiyaçlı yolcular mağdur olmaması için yoğun çaba gösterildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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