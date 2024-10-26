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Karapınar'da Süt Üreticilerine Hayvan Refahı Semineri Düzenlendi

Karapınar'da Süt Üreticilerine Hayvan Refahı Semineri Düzenlendi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hollanda Büyükelçiliği tarafından organize edilen 'Süt Çiftliklerinde Hayvan Refahı Uygulamaları Teori ve Uygulamada Altın Kurallar' semineri gerçekleştirildi. Seminerde hayvan refahının ekonomik etkileri ve verimliliği artırma yolları üzerinde duruldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde süt üreticilerine yönelik "Süt Çiftliklerinde Hayvan Refahı Uygulamaları Teori ve Uygulamada Altın Kurallar" konulu seminer düzenlendi.

Karapınar'da süt üreticilerine yönelik, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından organize edilen "Süt Çiftliklerinde Hayvan Refahı Uygulamaları Teori ve Uygulamada Altın Kurallar" konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerde, Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş ve Hollanda Kraliyet Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Maarten Vegen tarafından yapılan konuşmalarda, "Hayvan refahı canlının bulunduğu ortama adaptasyonu ile yakından ilişkili olduğu bir gerçektir. Hayvan refahı, hayvanlarda hareketlerin kısıtlanıp, kısıtlanmadığı durumlarda adaptasyonlarını etkilemektedir. Bu nedenle büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hem ekonomisi hem de karlılığı bir çok faktörün etkisi altındadır. Bu faktörlerin en başında hayvan refahı ve sağlığı gelmektedir. Süt sığırlarında refah ile birlikte verimlilik ve hayvanların sağlığı için kuru, temiz, rahat bir dinlenme ve barınma alanı hayvanlar bireysel davranışlarını sergileyebildikleri ölçüde, dış çevre şartları altında meydana gelen değişikliklere karşı kendilerini adapte etmektedir. Bundan dolayı hayvan davranışlarının anlaşılması aşamasında, çevre ve etkilerinin iyi bilinmesi temel noktalardan biri olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca hayvanların bulunduğu ortamlarda uyum süreçlerinin parçası olarak insanlarla etkileşim içinde olmaları önem taşımaktadır. Çünkü, hayvanlarda meydana gelebilecek stres ve korku durumları verimlerinde düşmeye, refah durumlarında ise azalmaya yol açacaktır. Hayvanlarda görülen ölüm oranlarının fazla olması, anormal davranışların ortaya çıkması, üremede görülen problemler, yaralayıcı davranışlar gibi olumsuz nedenler negatif refah göstergelerini ortaya çıkarırken; doğal olan davranış şekillerini gösterebilmesi pozitif refah düzeyi anlamını göstermektedir" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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