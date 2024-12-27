Karapınar'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması' düzenlendi.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri çerçevesinde, ilkokul ve ortaokullar arasında düzenlenen 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması' gerçekleştirildi. Öğrenciler, milli değerleri vurgulamanın ve İstiklal Marşı'nın derin anlamını aktarmanın hedeflendiği bu özel organizasyonda, etkileyici performanslarıyla dikkat çekti. Bu yıl ilkokul ve ortaokul düzeyinde gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler etkileyici sunumlarıyla dikkat çekti. Milli değerlerin önemini vurgulayan ve öğrencilerin performanslarını sergilediği yarışma, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Yarışmanın sonunda, ilkokullar ve ortaokullar kategorisinde dereceye giren okullar belirlendi.

İlkokullar kategorisinde; birinci Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, ikinci Vehbi Yurt İlkokulu, üçüncü Amil Önal İlkokulu olurken ortaokullar kategorisinde birinci Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, ikinci Kesmez Ortaokulu, üçüncü ise Cumhuriyet Ortaokulu oldu.

Yarışmanın sona ermesinin ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, jüri ekibine katılım belgelerini takdim etti. - KONYA