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Karapınar'da İlkokul Öğrencilerine Akran Zorbalığı Eğitimi Verildi

Karapınar'da İlkokul Öğrencilerine Akran Zorbalığı Eğitimi Verildi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, Cumhuriyet İlkokulu'nda akran zorbalığı ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık amaçlı eğitim düzenlendi. Eğitimde zorbalığın türleri, etkileri ve çözüm yolları üzerinde duruldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ilkokul öğrencilerine akran zorbalığı anlatıldı.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı Buse Keskin tarafından Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine "Akran Zorbalığı" konulu eğitim verildi. Bilgilendirme ve farkındalık amaçlı verilen eğitimde; akran zorbalığı nedir, türleri nelerdir, zorbalığa maruz kalındığında neler yapılması gerektiği hususları ve teknoloji zorbalığı konuları anlatıldı. Eğitimde, öğrencilerin akran zorbalığına karşı duyarlılığı artırılarak, bu tür zorbalıklarla başa çıkma yolları aktarıldı.

Akran zorbalığının etkileri ve yol açtığı sorunlar ve zorbalıkla baş etmede kullanılabilecek stratejilerin neler olduğuna dikkat çekilen programda, akran zorbalığına etki eden faktörler arasında güç dengeleme anlayışı, duygusal sorunlar, çevresel ve aile faktörleri, ilgisizliğin yer aldığını kaydeden Buse Keskin, akran zorbalığının fark edilmesinde ise duygusal ve fiziksel değişiklikler, sosyal izolasyon ve okul performansında düşüklüklerin görüldüğünü ifade etti. Keskin, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişimi için bu tür faaliyetlere devam edileceğinin altını çizdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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