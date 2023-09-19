Karapınar'da Gaziler Günü kutlandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Gaziler Günü düzenlenen programlarla kutlandı.

Karapınar'daki tören Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla devam etti. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Üsteğmen Fatih Demirli, şehit ve gazileri her zaman minnetle anacaklarını söyledi. Demirli, "Milletimiz için toprağa düşmüş, vatanı için kanını akıtmış, hayatının baharında 'vatan', 'bayrak' demiş, elini, kolunu, bacağını ülkesine ve milletine helal etmiş kahramanlarımıza vefa günüdür. Bugün barış, huzur içerisinde, bayrağımızın gölgesinde yaşayabiliyorsak, ekmeğini yiyip suyunu içebiliyor ve havasını soluyabiliyorsak, kahraman gazilerimize çok şey borçluyuz" dedi.

Program sonunda gaziler tebrikleri kabul etti. Törene, İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Serdar Tavlayan, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - KONYA