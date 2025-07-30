Karanlıkta Arka Işıkları Yanmadan Seyir Eden Motosikletli Trafiği Tehlikeye Attı

Karanlıkta Arka Işıkları Yanmadan Seyir Eden Motosikletli Trafiği Tehlikeye Attı
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Eskişehir'de, arka ışıkları yanmadan seyir eden bir motosikletli, kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye soktu. Olay, D230 karayolunda meydana geldi.

Eskişehir'de karanlıkta arka ışıkları yanmadan seyir eden bir motosikletli hem kendisini hem de trafiği tehlikeye düşürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi mahallesi D230 karayolunda Polis Eğitim Merkezi'nin yakınında meydana geldi. Trafikte farları açık olan ama arka ışıkları yanmaması nedeniyle güçlükle fark edilen bir motosikletli göze çarptı. Bazı sürücüler bahse konu motosikletliyi net bir şekilde görebilmek için uzun ışıklarını yaktı. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan motosikletli, görenlerin tepkisine neden oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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