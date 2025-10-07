Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde 'Kampüsten Gazze’ye Tek Yürek' Yürüyüşü Düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) "Kampüsten Gazze'ye Tek Yürek" yürüyüşü gerçekleştirildi.

KMÜ İlim ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Kampüsten Gazze'ye Tek Yürek" yürüyüşünde öğrenciler ve akademisyenler, Gazze'deki mazlumların sesi olmak, adalete ve insanlık onuruna sahip çıkmak için bir araya geldi. KMÜ kampüsü içerisinde bulunan kütüphane önünde toplanan kalabalık Türk ve Filistin bayraklarıyla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası önüne kadar yürüdü.

"Her karanlık gecenin bir sabahı vardır"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, "Öncelikle, 'Kampüsten Gazze'ye Tek Yürek' etkinliğini hayata geçiren öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi gönülden kutluyorum. Bu insanlık dramına karşı sessiz kalmayan, vicdanın sesini yükselten bu anlamlı dayanışma, üniversitemizin sadece bilgi üreten değil, aynı zamanda insanlık değerlerine sahip çıkan bir kurum olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gösterdiğiniz bu hassasiyet, hepimiz için umut verici ve onur duyulacak bir davranıştır.

Bizler, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak, bilimin aydınlığıyla, vicdanın sesiyle bu çağrıyı sürdürmeye devam edeceğiz. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Gazze'deki kardeşlerimize sabır, güç ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Filistin halkı yalnız değildir"

İlim ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu adına basın açıklaması yapan Furkan Çörten, "Bugün burada, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Gazze Soykırımı'nın ikinci yılında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bundan tam iki yıl önce, Gazze'de sivillerin üzerine yağan bombalar, yok edilen şehirler, enkaza dönen sokaklar ve yetim kalan çocuklar, yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın ortak vicdan yarası olmuştur. Bizler, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri olarak, bugün burada bir araya gelerek zulme karşı sesimizi yükseltiyor ve 'Filistin halkı yalnız değildir' diyoruz. Bugün burada gökyüzüne bırakacağımız Filistin bayrağının renklerini taşıyan balonlar, zulme karşı direnişi sembolize etmektedir. Bizler, üniversiteli gençler olarak adaletin, özgürlüğün ve insanlığın yanında olmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki Filistin davası yalnızca Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların, hatta bütün insanların davasıdır. Gazze'nin çığlığını duymazdan gelenler, yarın kendi vicdanlarının karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır" dedi.

Öğrenciler, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyelerinin katıldığı etkinlikte basın açıklamasının ardından dua edildi. Etkinlik Filistin bayrağının renklerini taşıyan balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi. - KARAMAN