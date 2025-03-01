Karamanlı Öğrencilerden Ramazan Dayanışması

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaman ve Hatuniye Kız Yurdu öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Karaman'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak sosyal sorumluluk bilinciyle bir araya geldi. Öğrenciler, dayanışma ve paylaşmanın önemini vurgulamak amacıyla bir yardım kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında, temel gıda malzemelerinden oluşan Ramazan kolileri titizlikle hazırlandı. Hazırlanan koliler, öğrencilerin katılımıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere tek tek ulaştırıldı. Yardımları bizzat teslim eden gençler, ailelerle sohbet ederek Ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu paylaştı. Etkinliğe katılan öğrenciler, "Ramazan ayı paylaşmanın, yardımlaşmanın ayıdır. Bu etkinlik sayesinde hem ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olabildik hem de manevi olarak büyük bir mutluluk yaşadık." ifadelerini kullandılar. Gençlerin bu tür projelerde aktif rol almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, "Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimi. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz, bu ayın manevi ruhunu en güzel şekilde yaşatarak ihtiyaç sahiplerine destek oldular. Bizler de gençlerimizin bu tür projelerde yer almasını desteklemeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KARAMAN