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Karaman yerel: Başkan Karaman Diyarbakır'da aşure dağıttı

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Karaman yerel: Başkan Karaman Diyarbakır'da aşure dağıttı

Edinilen Karaman haberine göre Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, bolluk, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi ve Muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" çerçevesinde Park 75'te vatandaşlara aşure dağıttı.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, bolluk, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi ve Muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" çerçevesinde Park 75'te vatandaşlara aşure dağıttı.

Kayapınar İlçe Belediyesi, Muharrem ayının onuncu günü dolayısıyla 'Aşure Günü' etkinliği düzenledi. Park 75'te gerçekleşen etkinlikte Başkan Karaman ve belediye ekipleri, vatandaşlara aşure ikram etti. Aşure etkinliğine büyük rağbet gösteren vatandaşlar, Kayapınar Belediyesi'ne teşekkür etti. Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Karaman, aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu kaydetti. Başkan Karaman, "Aşurenin bu mecazi anlamı toplumumuz için bugünlerde her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugünde kültürümüzün özü olan "birlik ve beraberlik" bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure yapmaya ve muhabbetle paylaşmaya devam etmektedir" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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