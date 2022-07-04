Karaman, kazandığı tazminatları şehit ailelerine bağışladı - Haberler

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Karaman, kazandığı tazminatları şehit ailelerine bağışladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karaman, kazandığı tazminatları şehit ailelerine bağışladı

Kayserispor'un eski Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kendisine hakaret edenlerden kazandığı tazminatları şehit ailelerine bağışladı.

Kayserispor'un eski Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kendisine hakaret edenlerden kazandığı tazminatları şehit ailelerine bağışladı.

Karaman'ın avukatı Emir Akpınar, yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz Hikmet Karaman'a yönelik şahsını ve aile bütünlüğünü hedef alan, ağır hakaret içerikli yorumlara karşı tarafımızca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmaktadır. Müvekkil Hikmet Karaman tarafından uzlaşma sonucunda elde edilen maddi edimler Kayseri Valiliği ile görüşülerek şehit ailelerine verilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışlanmıştır" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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