İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama

CHP'li belediyelere terör operasyonunda çok sayıda tutuklama
Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu

Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Karaman Kalesi'nde Kar Eğlencesi: Vatandaşlar Kayarak Eğlendi

Karaman Kalesi'nde Kar Eğlencesi: Vatandaşlar Kayarak Eğlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, Karaman Kalesi'ne akın ederek poşetlerle ve sinilerle kayarak karın tadını çıkardı. 7'den 70'e herkes eğlenceye katıldı.

Karaman'da kar yağışı sonrası Karaman Kalesi'ne akın eden vatandaşlar ellerine aldıkları poşetler ve sinilerle kayarak karın tadını çıkardı.

Karaman'da yağan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri poşetler ve sinilerle ailecek Karaman Kalesi'ne akın etti. Kalenin girişindeki yokuşta 7'den 70'e herkes, poşetlerini, sinilerini ve kızaklarını alarak kendini eğlenceye kaptırdı. Kayak yapan vatandaşlar aylardır bugünü beklediklerini ve karın tadını çıkardıklarını söylediler. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Atış poligonunda yaptığıyla özel harekatı harekete geçirdi
img

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
img

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

Cimbom'a Hollanda'da büyük şok
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef

Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.