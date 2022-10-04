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Karaman haberi: Karaman'da hasta yaban keçisi koruma altına alındı

Yerel Haberler

Karaman haberi: Karaman'da hasta yaban keçisi koruma altına alındı

Karaman haberi... Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarma tarafından hasta ve bitkin halde bulunan yaban keçisi tedavisinin yapılması için koruma altına alındı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarma tarafından hasta ve bitkin halde bulunan yaban keçisi tedavisinin yapılması için koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, Bozdağ Kayak Merkezi bölgesinde devriye attığı esnada hasta ve bitkin haldeki yaban keçisiyle karşılaştı. Dişi yaban keçisini yakalayarak muhafaza altına alan ekip, daha sonra tedavisinin yapılması için Ermenek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Yaban keçisinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına tekrar bırakılacağı öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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