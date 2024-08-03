Karaman, Filistin için tek yürek oldu
Karaman'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri ve vatandaşlar Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı.
Karaman, Filistin için tek yürek oldu
KARAMAN - Karaman'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Araboğlu camisi önünde toplanan Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri ve vatandaşlar Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.
Basın açıklamasının okunmasının ardından yürüyüş, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinden sonra son buldu.