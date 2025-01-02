Üye Girişi
Haberler
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Umudum kalmadı" deyip bıraktı
DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Öcalan ile görüşen DEM Parti'den bir kritik ziyaret daha
ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia
ABD'yi kana bulayan saldırılarla ilgili bomba iddia
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an

Karaman'da Vergi Borcunu Ödeyenlere Sürpriz Hediyeler!

Karaman'da Vergi Borcunu Ödeyenlere Sürpriz Hediyeler!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da yeni yılın ilk iş günü vergi borcunu ödeyen mükellefler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Defterdarlık, erken saatlerde gelen vatandaşlara sürpriz yaparak teşekkür etti.

Karaman'da yeni yılın ilk iş günü defterdarlığa giderek vergi borcunu ödeyen mükellefler, sürprizle karşılanarak çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Karaman Defterdarlığı'na sabah erken saatlerde giden mükellefler sırasını aldı. İlk işlem için vezneye yönelen 72 yaşındaki Ramazan Murat, ödemesini yaptıktan sonra alkışlarla karşılandı. Kısa süre şaşkınlık yaşayan Murat, Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar tarafından tebrik edildi. Sabahın erken saatlerinde defterdarlığa gelerek vergisini ödeyen diğer 4 vatandaş ise Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar ve Karaman Vergi Dairesi Müdürü Kemal Gökbayrak tarafından tebrik edildi, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Yılın ilk vergilerini ödedikleri için mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, erken saatlerde vergi ödemeye özen gösterdiklerini söyleyerek hediyeler için Karaman Defterdarlığı'na teşekkür etti.

"Mükelleflerimize sürpriz yapmak istedik"

Konuyla ilgili açıklama yapan Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar, "Sabahın erken saatlerinde gelen mükelleflerimize biz de çeşitli hediyelerle sürpriz yapmak istedik. Vade tarihinden önce gelip mükellefiyet görevlerini yerine getirmek isteyen mükelleflerimizi karşıladık ve kendilerine çeşitli hediyeler takdim ettik. Bu duyarlılıklarından dolayı mükelleflerimize çok çok teşekkür ediyorum. Karamanımızın yatırımcı güzel insanlarını bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra ödemelerindeki hassasiyetleri bizler için çok önemli. Ben kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. 2025 yılının ülkemize, milletimize ve Karaman'ımıza hayırlar ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Bütün mükelleflerimize sağlık, sıhhat, huzur ve bol bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Gece yarısı takımsız kaldı
img

Pilot, iniş takımları açılmayan uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı
img

Çocukları alt kattayken eşini vahşice katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket
Bahşiş alan kuryeden duygulandıran hareket

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatar? İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? 2025 yemek ücreti ne kadar oldu? 2025 yemek kartı limiti kaç TL? Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir? DEM Parti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? "Tango" kapandı mı, neden girilmiyor? Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli geldi! Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 2 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman? Survivor 2025 yarışmacıları haftalık ne kadar alıyor? Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları kim
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.