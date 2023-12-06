Karaman'da toplanan mavi kapaklar engelli bireylere umut olacak

Karaman'da şehit ismi verilen okullarda başlatılan ve düzenlenen etkinlikleriyle farkındalık oluşturan "Şehidimi Tanıyorum, Anısını Yaşatıyorum" projesi çerçevesinde engelli bireylere tekerlekli sandalye yardımında bulunmak ve çevre temizliği bilinci oluşturmak amacıyla mavi kapak toplama kampanyası başlatıldı.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim'in himayelerinde şehit ismi verilen okullarda başlatılarak devam eden "Şehidimi Tanıyorum, Anısını Yaşatıyorum" projesi çerçevesinde mavi kapak toplama kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası ile şehit ismi verilen okullara mavi kapak toplama kutusu koyuldu. Öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincini oluşturmak ve engelli bireylerin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyelere kavuşmasını sağlanabilmek amacıyla başlatılan kampanya ile toplanan mavi kapaklar engelli vatandaşlara umut ışığı olacak. Mavi kapak toplama kampanyası hakkında öğretmenleri tarafından bilgilendiren öğrencilerin mavi kapakları toplama kutusuna atarken yaşamış olduğu mutluluk görülmeye değerdi. Kelebek etkisiyle çığ gibi büyüyecek bu anlamlı kampanya 14 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. - KARAMAN