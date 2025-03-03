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Karaman'da Tahinli Pide Kuyrukları Artıyor

Karaman'da Tahinli Pide Kuyrukları Artıyor
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Karaman'da vatandaşlar, Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tahinli pideden almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl tescil edilen 'Karaman Rahinli Pidesi' için bekleyenler iftara saatler kala fırın önünde uzun süre bekliyor. Geleneği 150 yıldır sürdüren fırıncılar, tahinli pidelerin büyüklüğünü vurguluyor.

Karaman'da vatandaşlar Ramazan ayının vazgeçilmezi tahinli pideden alabilmek için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil belgesi alarak şehrin 14. tescilli ürünü olan 'Karaman Rahinli Pidesi'nden alabilmek için bekleyen vatandaşlar metrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.Fırına tahinli pide almaya gelen vatandaşlar fırının önünde iftara saatler kala beklemeye başladı.

"Eşim için tahinli pide sırasına girdim"

Tahinli pide almak için gelen Berkay Yılmaz, "Tahinli pide alabilmek için 2 buçuk saat bekledim. Ramazan'ın ilk günleri heyecanlıyız" derken, Gökhan Fidan isimli vatandaş ise "Sıra çok uzun. İftardan önce sıra gelirse güzel olur. Ben aslen Kırşehirliyim, biz de tahinli pide pek olmaz. Eşim Konya'nın Ereğli ilçesinden ve çok sever. Eşim tahinli pideyi çok sevdiği için sıraya girdim. Eşim için buradayım" diye konuştu.

Gelenek 150 yıldır devam ediyor

Fırında çalışan usta Niyazi Kaya ise, "Yıllardan beri bu fırında çalışıyorum ve arkadaşlara yardım ediyorum. Ramazan'ın vazgeçilmez tatlarından biri de tahinli pidemizdir. Dışarıda görüldüğü gibi kuyruk oluşmakta. Bu da tahinli pidemizin değerinin ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Tahinli pidemiz tescillidir ve Karaman'ın vazgeçilmezidir. Bu geleneği 150 yıllık fırında 150 yıldır devam ettiriyoruz. Biz de atalarımızdan bu yana 50 yıldır devam ettiriyoruz. Tahinli pide atalardan gelen bir tat" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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