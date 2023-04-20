Karaman'da şehitlik ziyareti
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Karaman'da Ramazan Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ziyaret edildi.
Karaman'da Ramazan Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ziyaret edildi.
Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan şehitliklerde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan duanın ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktıktan sonra şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.
Şehitlik ziyaretine, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, kurum müdürleri, şehit aileleri, siyasi parti il temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - KARAMAN