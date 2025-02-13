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Karaman'da Kartopu Eğlencesi: Polis ve Gençler Bir Araya Geldi

Karaman'da Kartopu Eğlencesi: Polis ve Gençler Bir Araya Geldi
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Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar sokaklara çıkarak kar keyfini yaşadı. İsmet Paşa Caddesi'nde polis ekipleri ile gençler, kartopu oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Karaman'da polis ekipleri ile gençlerin kartopu oynadığı caddede renkli görüntüler ortaya çıktı.

Karaman'da ikindi saatlerinde başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışıyla beraber kent merkezi beyaza bürünürken vatandaşlar karın tadını çıkarmak için sokaklara akın etti. Güvenlik amaçlı İsmet Paşa Caddesi üzerinde bekleyen polis ekipleri ile gençler de kartopu oynadı. Beyaza bürünen caddede, gençler ve polisler kartopu oynarken renkli görüntüler ortaya çıktı. Polislerle kartopu oynayan gençler polislere teşekkür ederek, onları çok sevdiklerini ve çok eğlendiklerini söylediler. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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